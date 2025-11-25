DAČIĆ U MARAKEŠU NA MARGINAMA 93. ZASEDANJA GENERALNE SKUPŠTINE INTERPOLA: Sastao se sa ministrom unutrašnjih poslova Kraljevine Maroko Abdeluafijem Laftitom (FOTO)

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Marakešu, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola, sa ministrom unutrašnjih poslova Kraljevine Maroko Abdeluafijem Laftitom.

Ministar Dačić je ministru Laftitu poželeo uspeh u organizaciji Generalne skupštine Interpola i istakao da dve zemlje povezuje višedecenijsko prijateljstvo i saradnja od obostranog interesa.

Dačić je zahvalio Kraljevini Maroko na principijelnoj i doslednoj podršci očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, u skladu sa međunarodnim pravom.

Sagovornici su se saglasili da je saradnja dve policije, posredstvom Interpola, dobra i da postoji prostor za njeno dalje unapređenje, posebno u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, sajber kriminala i borbe protiv trgovine drogom. Ministar Dačić je pozvao ministra Laftita u posetu Republici Srbiji i predložio da se tom prilikom potpiše Memorandum o razumevanju između dva ministarstva.

Autor: D.Bošković