Ivica Dačić predvodi delegaciju Srbije na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola u Marakešu

Posebna mi je čast i zadovoljstvo što sam imao priliku da prisustvujem svečanom otvaranju 93. Generalne skupštine Interpola, koja se ove godine održava u Marakešu, istakao je Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

- Na marginama ovog događaja očekuju me sastanci sa brojnim ministrima i šefovima delegacija više država, sa kojima ću razgovarati o brojnim pitanjima od zajedničkog interesa, a sve u cilju unapređenja zajedničke borbe protiv organizovanog i svih drugih vidova kriminala - napisao je on na svom Instagram nalogu i dodao:

- Kraljevini Maroko čestitam na odličnoj organizaciji ovako važnog svetskog policijskog događaja.

Autor: A.A.