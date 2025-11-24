AKTUELNO

Politika

Ivica Dačić predvodi delegaciju Srbije na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola u Marakešu

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ivica.dacic.rs ||

Posebna mi je čast i zadovoljstvo što sam imao priliku da prisustvujem svečanom otvaranju 93. Generalne skupštine Interpola, koja se ove godine održava u Marakešu, istakao je Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

- Na marginama ovog događaja očekuju me sastanci sa brojnim ministrima i šefovima delegacija više država, sa kojima ću razgovarati o brojnim pitanjima od zajedničkog interesa, a sve u cilju unapređenja zajedničke borbe protiv organizovanog i svih drugih vidova kriminala - napisao je on na svom Instagram nalogu i dodao:

- Kraljevini Maroko čestitam na odličnoj organizaciji ovako važnog svetskog policijskog događaja.

Autor: A.A.

#Ivica Dačić

POVEZANE VESTI

Politika

IVICA DAČIĆ BORAVIĆE U MARAKEŠU: Predvodiće delegaciju Republike Srbije na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola

Politika

DAČIĆ U GLAZGOVU: Prisustvuje zasedanju Generalne skupštine Interpola (FOTO)

Politika

Ministar Dačić se oglasio nakon zasedanja Interpola: Prijem takozvanog Kosova nije na dnevnom redu Generalne skupštine

Politika

DAČIĆ IDE NA SKUPŠTINU INTERPOLA: Kosovo nema šanse da postane član, ali za svaki slučaj treba da budem prisutan

Politika

ŠEF INTERPOLA U BEOGRADU: Dačić priredio svečani prijem ispred Palate Srbija za Al Raisija

Politika

DAČIĆ PRIPADNICIMA SAJ-a ČESTITAO ARANĐELOVDAN : Sveti arhangel Mihailo, vođa nebeske vojske i zaštitnik koji stoji na strani dobra, vekovima je simbo