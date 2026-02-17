AKTUELNO

Društvo

DRUGI DAN ZVANIČNE POSETE ATINI: Ivica Dačić se sastao sa ministrom za nacionalnu odbranu Republike Grčke (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas, na početku drugog dana zvanične posete Atini, sa ministrom za nacionalnu odbranu Republike Grčke Nikolasom Dendijasom.

U srdačnom i otvorenom razgovoru, ministri Dačić i Dendijas su se saglasili da postoji čvrsto opredeljenje za dalje unapređenje sveukupne saradnje i tradicionalno bratskih i prijateljskih odnosa naših država utemeljenih na jakim istorijskim vezama.

Tokom sastanka, dvojica ministara razmenila su mišljenja o aktuelnoj bezbednosnoj i političkoj situaciji u Evropi, kao i njenim implikacijama na regionalnu stabilnost.

Video: MUP Srbije

Autor: Jovana Nerić

#Ivica Dačić

