Srbiju čeka najjači toplotni udar ovog leta! Biće 40 stepeni u hladu sve do ovog datuma: Detaljna prognoza Slobodana Sovilja za avgust

Srbija se priprema za najjači toplotni talas ovog leta, sa temperaturama do 40 stepeni. Očekuje se da vrućine potraju do 10. avgusta.

Od srede Srbiju očekuje novi i, prema najavama meteorologa, najintenzivniji toplotni talas ovog leta! Temperature će iz dana u dan rasti, a već početkom avgusta u pojedinim delovima zemlje u hladu će dostići i 40 stepeni Celzijusovih. Vreli talas bi mogao da potraje najmanje do 10. avgusta.

Prema najavi RHMZ danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 33 stepena. Samo je u planinskim predelima moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Od srede maksimalne temperature će se kretati od 34 do 38 stepeni.

Meteorolog RHMZ Slobodan Sovilj rekao je za Kurir da je današnji dan poslednji sa nešto prijatnijim letnjim temperaturama, nakon čega u Srbiju stiže znatno topliji vazduh sa Mediterana.

Od petka i na samom početku avgusta temperature skaču na 35 do 40 stepeni - kaže Sovilj.

Dodaje da će se vrućine zadržati znatno duže nego što je uobičajeno.

Paklene noći u Beogradu

Izvesno je da će se toplotni talas produžiti na prvu dekadu avgusta i trajaće najmanje do 9. ili 10. I nakon toga zadržaće se izuzetno visoke temperature od 35 do 40 stepeni, uz tropske noći kada će se minimalne temperature kretati od 20 do 24 stepena, dok će u Beogradu noću biti oko 25 stepeni.

Sovilj ističe da bi zbog dugotrajnog perioda ekstremno visokih temperatura svi trebalo da budu na oprezu.

Oprez za decu, radnike i najstarije građane

Reč je o najintenzivnijem toplotnom talasu u ovom delu leta. Poseban oprez preporučuje se deci, starijim osobama, hroničnim bolesnicima, ali i radnicima koji posao obavljaju na otvorenom. Radno vreme bi trebalo prilagoditi vremenskim uslovima i izbegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, između 10 i 17 časova. Očekujemo i da će uslovi biti veoma povoljni za izbijanje požara na otvorenom. Do sada ih je bilo manje nego prethodnih godina, ali zbog izostanka padavina tokom ovog toplotnog talasa neophodni su dodatni oprez i pripravnost nadležnih službi.

Za sada, kaže, nema naznaka ozbiljnijeg osveženja.

U periodu od 10. do 15. avgusta može doći do lokalnih nestabilnosti i kratkotrajnih pljuskova, ali bez značajnijeg pada temperature. Maksimalne vrednosti ostaće između 30 i 35 stepeni, uz povećanu vlažnost vazduha i veoma sparno vreme. Ovaj toplotni talas biće pod najvišim stepenom meteorološkog upozorenja od početka leta.

Kako se zaštititi

Lekari savetuju da se u najtoplijem delu dana izbegava direktno izlaganje suncu, kao i da se nosi lagana odeća svetlih boja, šešir ili kačket i koriste kreme sa zaštitnim faktorom. Takođe, neophodno je unositi dovoljno tečnosti kako bi se sprečila dehidratacija i sačuvalo zdravlje tokom perioda ekstremnih vrućina.

Autor: D.S.