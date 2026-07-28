KURSNA LISTA ZA UTORAK: Evo koliko ćemo danas dinara izdvajati za jedan evro

Narodna banka Srbije objavila zvaničnu kursnu listu za utorak, 28. jul 2026. godine

Zvanični srednji kurs danas je 117,4261 dinar za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS), što je neznatan pad u odnosu na juče kada je zvanični srednji kurs bio 117,4305 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.



Autor: D.S.