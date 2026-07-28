Radoslav – novi digitalni asistent: Lakši pristup pravima iz socijalne zaštite za građane Srbije

Građani Srbije od danas imaju na raspolaganju digitalnog asistenta za socijalnu zaštitu, inovativni alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji omogućava lakši pristup informacijama o pravima i postupcima za ostvarivanje novčanih davanja iz sistema socijalne zaštite.

Ovaj alat građanima pruža pouzdane, tačne i pravovremene informacije o pet ključnih novčanih davanja iz sistema socijalne zaštite: novčanoj socijalnoj pomoći, dečijem dodatku, dodatku za pomoć i negu drugog lica, uvećanom dodatku za pomoć i negu drugog lica i posebnoj novčanoj naknadi.

Digitalni asistent razvijen je u okviru zajedničkog programa Ujedinjenih nacija „Da kliknemo sa građanima“, koji sprovode UNICEF, UNDP i FAO uz finansijsku podršku Fonda UN za Ciljeve održivog razvoja, u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju i Kancelarijom za IT i eUpravu.

Pristup jasnim i pouzdanim informacijama predstavlja prvi korak ka ostvarivanju prava. Digitalni asistent građanima pruža odgovore na pitanja da li ispunjavaju uslove za određeno pravo, koja dokumentacija im je potrebna i na koji način mogu da podnesu zahtev. Svi odgovori zasnovani su na važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije iz oblasti socijalne zaštite. Asistent je dostupan na srpskom jeziku, 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Digitalni asistent nalazi se na dva zvanična sajta: sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a razvijen je na državnoj infrastrukturi i platformi Data centra u Kragujevcu.

Takođe, asistent nije zamena za socijalne radnike, već njihov saradnik, što zaposlenima u centrima za socijalni rad omogućava da više vremena posvete složenijim slučajevima.

Autor: D.S.