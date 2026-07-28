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Radoslav – novi digitalni asistent: Lakši pristup pravima iz socijalne zaštite za građane Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Građani Srbije od danas imaju na raspolaganju digitalnog asistenta za socijalnu zaštitu, inovativni alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji omogućava lakši pristup informacijama o pravima i postupcima za ostvarivanje novčanih davanja iz sistema socijalne zaštite.

Ovaj alat građanima pruža pouzdane, tačne i pravovremene informacije o pet ključnih novčanih davanja iz sistema socijalne zaštite: novčanoj socijalnoj pomoći, dečijem dodatku, dodatku za pomoć i negu drugog lica, uvećanom dodatku za pomoć i negu drugog lica i posebnoj novčanoj naknadi.

Digitalni asistent razvijen je u okviru zajedničkog programa Ujedinjenih nacija „Da kliknemo sa građanima“, koji sprovode UNICEF, UNDP i FAO uz finansijsku podršku Fonda UN za Ciljeve održivog razvoja, u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju i Kancelarijom za IT i eUpravu.

Pristup jasnim i pouzdanim informacijama predstavlja prvi korak ka ostvarivanju prava. Digitalni asistent građanima pruža odgovore na pitanja da li ispunjavaju uslove za određeno pravo, koja dokumentacija im je potrebna i na koji način mogu da podnesu zahtev. Svi odgovori zasnovani su na važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije iz oblasti socijalne zaštite. Asistent je dostupan na srpskom jeziku, 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Digitalni asistent nalazi se na dva zvanična sajta: sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a razvijen je na državnoj infrastrukturi i platformi Data centra u Kragujevcu.

Takođe, asistent nije zamena za socijalne radnike, već njihov saradnik, što zaposlenima u centrima za socijalni rad omogućava da više vremena posvete složenijim slučajevima.

Autor: D.S.

#E-Uprava

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#socijalna zaštita

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