Milica Đurđević Stamenkovski predstavila Radoslava, prvog AI asistenta koji će zauvek skratiti muke na šalterima

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je predstavljanju digitalnog asistenta „Radoslav“, prve platforme zasnovane na veštačkoj inteligenciji namenjene pružanju pouzdanih informacija građanima iz oblasti socijalne zaštite, porodične politike i demografije.

Digitalni asistent „Radoslav“ razvijen je u okviru zajedničkog programa Ujedinjenih nacija „Da kliknemo sa građanima“, koji sprovode UNICEF, UNDP i FAO uz finansijsku podršku Fonda UN za Ciljeve održivog razvoja, u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Digitalnom asistentu „Radoslav“ građani će moći da pristupe putem zvanične internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gde će im biti dostupne sve informacije i usluge koje platforma pruža.

Tom prilikom ministarka je istakla da iza veštačke inteligencije stoje znanje, trud i posvećenost ljudi koji su svojim radom omogućili da se građanima olakša pristup informacijama i ostvarivanje njihovih prava.

„Najveći izazov za mnoge građane nisu sama prava, već administrativne barijere i nedostatak pravih informacija. 'Radoslav' je stvoren da te prepreke ukloni, da građane pripremi za svaki naredni korak i pomogne im da pred nadležne institucije dođu informisani, bez nepotrebnih nedoumica i vraćanja zbog dokumentacije“, poručila je ministarka.

Ona je naglasila da je digitalni asistent osmišljen tako da sa građanima komunicira jednostavnim, svakodnevnim jezikom, omogućavajući svakom korisniku da brzo i lako dođe do tačnih, preciznih i proverenih informacija.

„U vremenu kada su građani izloženi velikom broju neproverenih informacija na različitim platformama, važno je da imaju mesto na kome će dobiti brz, pouzdan i tačan odgovor. 'Radoslav' će biti most između građana i institucija, smanjiti gužve ispred šaltera, rasteretiti telefonske linije i omogućiti efikasniju komunikaciju sa ministarstvima i centrima za socijalni rad“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je zahvalila Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, UNICEF-u, kao i svim partnerima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta, ističući da je zajednički cilj da institucije budu dostupnije, efikasnije i bliže svakom građaninu.

Ona je najavila da će se baza znanja digitalnog asistenta kontinuirano dopunjavati, te da će „Radoslav“ uskoro biti osposobljen da pruža informacije i svim građanima koji budu želeli da ostvare status roditelja-negovatelja, uoči početka primene Zakona od 1. oktobra 2026. godine.

„Savremene tehnologije treba da budu u službi čoveka. One ne mogu da zamene živu reč i ljudsku podršku, ali mogu da učine da institucije budu dostupnije, efikasnije i bliže svakom građaninu. Zato pozivamo sve građane da koriste 'Radoslava', postavljaju pitanja i informišu se o svojim pravima“, poručila je ministarka.

Autor: Iva Besarabić