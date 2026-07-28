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Počela prijava za dodelu besplatnih dečjih auto-sedišta na Novom Beogradu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Gradska opština Novi Beograd pokrenula je projekat dodele dečjih auto-sedišta, namenjen porodicama sa najmlađim Novobeograđanima, saopšteno je iz ove opštine. Ovim projektom i obezbeđivanjem besplatnih auto-sedišta za najmlađe sugrađane Opština želi da pruži podršku roditeljima i doprinese većoj bezbednosti dece u saobraćaju.

Prijave se podnose popunjavanjem prijavnog obrasca i dostavljanjem potrebne dokumentacije na pisarnici Gradske opštine Novi Beograd ili elektronskim putem, posredstvom aplikacije na zvaničnom sajtu Opštine.

Pravo na učešće u projektu imaju roditelji dece rođene u tekućoj godini, koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Novi Beograd. Pozivaju se roditelji koji ispunjavaju navedene uslove da se prijave.

Autor: D.S.

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