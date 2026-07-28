Srbijo, pomozi mojoj Sofiji: Reči jereja Marinka kidaju dušu

Moja Sofija koja ima samo 7 godina, teško je bolesna i potrebno nam je 250.000 evra za hitnu transplantaciju matičnih ćelija u Italiji, jer tamo ima najveće šanse za uspešno lečenje, poruka je Sofijinog tate, jereja Marinka Stikića, sveštenika Hrama Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici.

Prema njegovim rečima, porodica trenutno vodi najtežu životnu borbu i potrebna im je pomoć dobrih ljudi.

- Obraćam vam se kao sveštenik, otac i čovek sa iskrenom i teškom molbom da pomognete mojoj porodici u najvećoj životnoj borbi. Pre četiri godine moja sedmogodišnja ćerka Sofija razbolela se od akutne limfoblastne leukemije (ALL tip B) i, nakon duge i teške borbe, uspela je da je pobedi. Međutim, pre dve godine suočili smo se sa novim, još težim iskušenjem – dijagnostikovan joj je ćelijski T-limfom. Iako smo se nadali da je najgore iza nas, bolest se, nažalost, ponovo vratila - priča jerej Stikić i dodaje:

- Jedina nada za njeno ozdravljenje jeste hitna transplantacija matičnih ćelija (koštane srži), koja treba da bude obavljena u bolnici Sant Orsola (Sant’Orsola) u Bolonji, Italija, gde Sofija ima najveće šanse za uspešno lečenje. Za nastavak lečenja i transplantaciju potrebno je obezbediti 250.000 evra, a vreme je od presudnog značaja. Zato vas od srca molim da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognete i budete deo Sofijine borbe za život.

Sofiji je bolest otkrivena 2021. godine kada je urađena dijagnostika usled respiratornih tegoba. Nakon sprovedenih analiza potvrđeno je prisustvo tumora, a lečenje je započeto hemoterapijom prema onkološkom protokolu.

Sredstva su potrebna za nastavak lečenja u inostranstvu, specijalističke i kontrolne preglede, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Autor: A.A.