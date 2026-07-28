'SRCEM U IGRI' Inkluzivni kamp koji ujedinjuje mališane kroz sport održan sedmi put za redom! FK 'Deki 5' okupio veliki broj učesnika! (FOTO)

Inkluzivni kamp” Srcem u igri”, koji se održava sedmi put za redom, i ove godine je uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obradovao brojne mališane.

Ovaj besplatni sportski projekat za decu koji organizuje sportski klub „Vašarište“ na Zlatiboru, namenjen je deci sa dijabetesom tip 1, celijakijom, iz socijalno ugroženih i hraniteljskih porodica, kao i opštoj populaciji.

Deca imaju mogućnost besplatnog učešća na Kampu "Deki 5", partnerske organizacije ovog projekta.

U kamp su uključena deca iz pet kategorija:

1. Deca sa dijabetesom

2. ⁠Celijakijom

3. ⁠Deca iz hraniteljskih porodica

4. ⁠Socijlno ugrožena deca

5. ⁠Deca iz opšte populacije

Trenutno je u toku peta smena kampa koja je ujedno i poslednja smena ove sezone i u njoj su deca sa hroničnim dijagnozama o kojima brine medicinski tim doktora i medicinskih radnika zajedno sa koordinatorima i volonterima projekta.



Naime, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije zajedno sa sportskim klubom ''Vašarište'' počev od 2019. godine pomaže deci sa invaliditetom da učestvuju na fudbalskom kampu ''Deki 5'' koji je osnovao proslavljeni srpski fudbaler i reprezentativac Dejan Stanković.

Sportski klub ''Vašarište'' iz Kragujevca nastoji da deci sa teritorije Šumadije koja boluju od dijabetesa ili se nalaze u riziku od ove bolesti, omoguće da se bave ovom aktivnosti.

Cilj projekta je stvaranje bezbednog, inkluzivnog i podsticajnog sportskog okruženja koje promoviše toleranciju, saradnju i prihvatanje različitosti, uz punu zdravstvenu i logističku podršku.

Autor: A.A.