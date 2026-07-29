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Patrijarh Porfirije danas služi liturgiju na Vučjem dolu kod Nikšića povodom jubileja slavne bitke

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Patrijarh srpski Porfirije danas će na Vučjem dolu kod Nikšića služiti liturgiju na praznik Svetog Atinogena, uz sasluženje više arhijereja, u okviru dvodnevne proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu.

Liturgija će početi u 9 sati u crkvi Svetog sveštenomučenika Atinogena na Vučjem dolu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

Patrijarh je sinoć na svečanoj akademiji održanoj u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, povodom proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu, poručio da to mesto ostaje trajno svedočanstvo vere, nade i ljubavi, ali i snage jedinstva i zajedništva.

Patrijarh je istakao da je ta bitka, u kojoj su se 28. jula 1876. godine sukobili s jedne strane Turci, a sa druge Crnogorci, Hercegovci i Brđani - pripadnici sedam srpskih plemena u istorijskoj oblasti zvanoj Brda u današnjoj Crnoj Gori, potvrdila da "živeći za brata i bližnjega, nadilazimo granice sopstvenih mogućnosti i postajemo sposobni za podvig koji prevazilazi pojedinca".

Pobeda na Vučjem dolu u istoriji srpskog naroda ostala je zapisana zlatnim slovima kao jedan od najsvetlijih primera zajedništva i odanosti, čojstva i junaštva, hrabrosti i istrajnosti u borbi za slobodu.

Autor: D.S.

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