Stižu julske penzije! PIO objavio kompletan kalendar isplate – proverite kada novac leže na vaš račun

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je raspored isplate penzija za jul 2026. godine.

Isplata će se odvijati tokom avgusta, a termini zavise od kategorije penzionera i načina na koji primaju svoja primanja.

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za jul 2026. godine:

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jul biće uplaćene 4. avgusta na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija za jul biće 5. avgusta na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jul biće 11. avgusta na tekuće račune, a dan ranije, od 10. avgusta počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za jul za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 11. avgusta 2026. godine.

