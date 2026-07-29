HITNO UPOZORENJE RHMZ: Zbog žestokog toplotnog talasa kreće slanje hitnih SMS poruka građanima, temperature idu do 40 stepeni

Usled jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji se prognozira na teritoriji Srbije, Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje u kome je inicirao pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Navodi se da je upozorenje na toplotni talas izdato za područje cele Srbije.

„Jak dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje pet dana u kontinuitetu počev od 30. jula“, navodi se u upozorenju.

U uputstvu za građane dodaje se da postoji opasnost od lakog iniciranja i širenja vatre na otvorenom, kao i opasnost po zdravlje stanovništva, jer postoji rizik od toplotnog udara i dehidracije. Savetuje se da se smanji boravak na otvorenom.

RHMZ je upozorio da danas počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalne temperature danas do 35 stepeni, u četvrtak do 37, a od petka od 38 do 40 stepeni.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

Navodi se da se u urbanim sredinama prognoziraju i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni.

Dodaje se da se na kraju prve dekade avgusta povećava verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja, a da će uprkos postepenom slabljenju intenziteta vrućine, maksimalne dnevne temperature i dalje biti od 30 do 35 stepeni.

RHMZ navodi i da dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva, a da se najveći rizici odnose na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, posebno kod dece, starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i lica koja rade ili borave na otvorenom.

Upozorava se i da dugotrajan period visokih temperatura može da dovede do isušivanja vegetacije i zemljišta, što značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

Dodaje se i da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Autor: D.S.