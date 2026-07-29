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APR: U petak ističe rok za dostavljanje dokumentacije uz godišnji finansijski izveštaj

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Za matična pravna lica koja su dostavila konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI) za prošlu godinu, u petak 31. jula ističe rok za dostavljanje dokumentacije uz taj izveštaj, saopštila je danas Agencija za privredne registre (APR).

Ta dokumentacija se može podneti putem posebnog informacionog sistema APR-a, odmah po javnom objavljivanju izveštaja kao potpunog i računski tačnog, kreiranjem i dostavljanjem zahteva "Dokumentacija uz KGFI", a u slučaju da su rađene izmene u odnosu na objavljeni izveštaj, dostavljanjem zahteva "Korigovani KGFI sa dokumentacijom".

Matična pravna lica čiji je KGFI javno objavljen kao nepotpun i računski netačan, dužna su da, istovremeno sa dokumentacijom, dostave potpun i računski tačan finansijski izveštaj na koji se ta dokumentacija odnosi, putem zahteva "KGFI i dokumentacija".

Oni koji do 31. jula ne dostave izveštaj, svoju zakonsku obavezu mogu naknadno da izmire istovremenim dostavljanjem izveštaja i propisane dokumentacije, putem pomenutog zahteva.

Ukoliko obveznici propuste da dostave ove zahteve u zakonskom roku, moći će da ih podnesu najkasnije do kraja 2026. godine, s tim da će u tom slučaju, pored osnovne naknade, biti obračunata i naknada za neblagovremeno dostavljanje, u iznosu od 3.130 dinara.

Detaljne informacije o podnošenju zahteva obveznici mogu naći na stranici Registra finansijskih izveštaja, dok su za rešavanje konkretnih pitanja na raspolaganju mejl adrese:

sd@apr.gov.rs - radi rešavanja pitanja u vezi sa pristupom posebnom informacionom sistemu APR-a, kao i potpisivanjem zahteva, odnosno dokumentacije,

finizvestaji@apr.gov.rs - za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa kreiranjem i podnošenjem zahteva.

Autor: D.S.

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