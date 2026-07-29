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Spremite se! Toplotni talas u Srbiji trajaće duže nego što ste mislili: Evo kada će biti najvrelije

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: E-Stock/Katarina Mihajlović, Pixabay, Pink.rs ||

Srbiju je zahvatio izražen toplotni talas koji će, prema aktuelnim meteorološkim prognozama, trajati najmanje do 10. avgusta.

Tokom narednih dana očekuje se veoma toplo vreme, uz maksimalne dnevne temperature koje će se u većem delu zemlje kretati iznad 35 stepeni, dok bi početkom avgusta ponegde mogle dostići i 40 stepeni Celzijusa.

Veoma topao vazduh stiže sa severa Afrike i iz oblasti Sahare, a do našeg regiona dolazi preko Mediterana i jugozapadnog strujanja.

Trenutne prognoze pokazuju da bi najtopliji dan mogao biti 7. avgust, kada bi se u pojedinim delovima Srbije temperatura mogla popeti i do 42 stepena.

Prvi dani avgusta predstavljati najtopliji period ove godine u Srbiji, dok se stabilizacija vremena i osveženje ne očekuju pre 10. avgusta.

Foto: Tanjug AP/Jeremias Gonzalez

Nakon toga moguć je postepen pad temperature na oko 30 stepeni, ali će se i dalje zadržati letnje i natprosečno tople vremenske prilike.

Pored visokih dnevnih temperatura, očekuju se i veoma tople noći. U većim gradovima, posebno u Beogradu i širom Vojvodine, prognoziraju se tropske noći, uz minimalne temperature između 20 i 25 stepeni.

Zbog dugotrajnog perioda visokih temperatura i sušnog vremena povećan je rizik od izbijanja požara. Građanima se savetuje da ne pale vatru na otvorenom i da ne bacaju opuške u prirodu.

Nadležne službe preporučuju da se redovno prate zvanična upozorenja i vremenske prognoze, kao i da se građani pridržavaju svih preporuka kako bi se zaštitili od posledica ekstremnih vrućina.

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