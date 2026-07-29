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TEMPERATURA IDE DO 42 STEPENA! Srbija čeka toplotni PAKAO - Ovo je detaljna prognoza

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com, Tanjug/Vladimir Sporčić, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju potrajaće, prema trenutnim prognozama, do 10. avgusta.

Temperature će se uglavnom kretati iznad 35°C, dok bi tokom pojedinih dana početkom avgusta mogle dostići i 40°C.

Vreo vazduh poreklom sa severa Afrike i iz Sahare stizaće do Srbije i našeg regiona sa jugozapada, preko Mediterana.

Prema aktuelnim prognozama, najtopliji dan mogao bi biti 7. avgust, kada bi temperatura lokalno dostigla i do 42°C.

Ono što je za sada izvesno jeste da će početak avgusta biti najtopliji deo ovogodišnjeg leta u Srbiji.

Veoma toplo vreme zadržaće se najmanje do 10. avgusta. Nakon toga očekuje se pad temperature na oko 30°C, ali će vreme i dalje ostati natprosečno toplo.

Prognoziraju se i veoma tople noći. U urbanim sredinama, naročito u Vojvodini i Beogradu, očekuju se tropske noći, uz minimalne temperature između 20 i 25°C.

Zbog ekstremno visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda, građanima se savetuje da ne pale vatru na otvorenom i da ne bacaju opuške, kako bi se smanjio rizik od požara.

S obzirom na očekivane vremenske prilike, preporučuje se redovno praćenje saopštenja i upozorenja nadležnih državnih službi, kao i postupanje u skladu sa njihovim preporukama.

Autor: Iva Besarabić

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