TEMPERATURA IDE DO 42 STEPENA! Srbija čeka toplotni PAKAO - Ovo je detaljna prognoza

Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju potrajaće, prema trenutnim prognozama, do 10. avgusta.
Temperature će se uglavnom kretati iznad 35°C, dok bi tokom pojedinih dana početkom avgusta mogle dostići i 40°C.
Vreo vazduh poreklom sa severa Afrike i iz Sahare stizaće do Srbije i našeg regiona sa jugozapada, preko Mediterana.
Prema aktuelnim prognozama, najtopliji dan mogao bi biti 7. avgust, kada bi temperatura lokalno dostigla i do 42°C.
Ono što je za sada izvesno jeste da će početak avgusta biti najtopliji deo ovogodišnjeg leta u Srbiji.
Veoma toplo vreme zadržaće se najmanje do 10. avgusta. Nakon toga očekuje se pad temperature na oko 30°C, ali će vreme i dalje ostati natprosečno toplo.
Prognoziraju se i veoma tople noći. U urbanim sredinama, naročito u Vojvodini i Beogradu, očekuju se tropske noći, uz minimalne temperature između 20 i 25°C.
Zbog ekstremno visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda, građanima se savetuje da ne pale vatru na otvorenom i da ne bacaju opuške, kako bi se smanjio rizik od požara.
S obzirom na očekivane vremenske prilike, preporučuje se redovno praćenje saopštenja i upozorenja nadležnih državnih službi, kao i postupanje u skladu sa njihovim preporukama.
Autor: Iva Besarabić