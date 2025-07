DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA JULA: Temperatura i do 43 stepena - ovog dana stiže osveženje sa kišom

Toplotni talas koji je zahvatio našu zemlju zadržaće se do subote, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 stepeni, u petak i subotu lokalno i do 43 stepena, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najtoplije će biti na jugu i istoku Srbije.

U subotu (26.07.) posle podne i uveče promenljivo oblačno, u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

U toku noći ka nedelji i u nedelju (27.07.) jače naoblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz izraženiji pad temperature, a očekuju se i lokalne vremenske nepogode.

U prvoj polovini sledeće sedmice (28-30.07.) promenljivo, nestabilno i svežije, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji će biti izraženiji u utorak (29.07.).

Od četvrtka (31.07.) pretežno sunčano i postepeno toplije.

Ekstremni uslovi za nastanak požara

Toplotni talas u narednim danima dodatno će doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu (odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda), naročito u petak i subotu (25-26.07.), kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar. U regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa (5 dana uzastopno sa maksimalnom temperaturom od 38 stepeni i više) i dugotrajne suše, građanima su poslata i SMS upozorenja - u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu.

Autor: A.A.