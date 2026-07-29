Od pondeljka raspodela 30.000 turističkih vaučera! Memić: Pojednostavljena procedura

Od ponedeljka počinje raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji, a ministar turizma i omladine Husein Memić istakao je da je procedura za dobijanje vaučera ove godine dodatno pojednostavljena, kao i da među pružaocima usluga smeštaja vlada veliko interesovanje za učešće u ovom programu.

Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni su isključivo najstarijim sugrađanima.

Ministar je istakao da su i prethodnih godina najveći korisnici turističkih vaučera bili upravo penzioneri, koji su činili oko 70 odsto svih korisnika.

Govoreći o potrebnoj dokumentaciji, ministar je naveo da penzioneri moraju da poseduju dokaz o visini penzije, odnosno penzioni ček, pri čemu mesečna penzija ne sme prelaziti osamdeset hiljada dinara.

Naglasio je da je reč o vrlo jednostavnoj prijavi, s obzirom na to da stariji sugrađani već imaju iskustva sa ovim sistemom, pošto vaučere koriste još od 2015. godine.

Na pitanje koliko se vlasnika smeštaja prijavilo za sistem vaučera, ministar je rekao da postoji veliko interesovanje, ali da očekuje da će se taj broj do kraja prijava povećati.

"Očekujem da možda još za nekih do dve i po hiljade, možda i tri hiljade bude onih koji budu želeli da koriste vaučere", naveo je ministar za Javni servis.

Upitan gde će penzioneri najverovatnije provesti svoj odmor, ministar je podsetio da je Sokobanja tradicionalno bila najpopularnija destinacija.

"Ono što smo videli prošle godine uvek je bila Sokobanja. Sokobanja je bila za jednu trećinu, zapravo su penzioneri koristili vaučere za odlazak u Sokobanju", rekao je Memić.

Istakao je, međutim, da sve veći broj građana bira odmor u prirodi, odnosno da sve češće koriste registrovana seoska turistička domaćinstva. Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je tokom protekle tri godine podignut razvoj seoskog turizma u Srbiji.

"To me raduje jer smo za tri godine uspeli da podignemo ovaj razvoj seoskog turizma i on daje neku svoju meru. Jako mi je drago zbog toga", naveo je ministar Memić, izrazivši uverenje da će značajan broj građana odlučiti da poseti Staru planinu.

Pored tradicionalnih destinacija poput Vrnjačke Banje i Zlatibora, ministar je uputio i posebnu preporuku.

"Moja topla preporuka jeste da idu u neko dobro seosko turističko domaćinstvo, a takvih je više od dve, odnosno blizu dve hiljade u Srbiji", zaključio je ministar turizma i omladine.

Autor: Pink.rs