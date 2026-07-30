'KAO DA JE PUKLA BOMBA' Zemljotres pogodio okolinu Siska, građani uplašeni: Jaka tutnjava, kuća se ZATRESLA

Zemljotres jačine 3,7 po Rihteru pogodio je jutros centralnu Hrvatsku, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, zemljotres se dogodio u 6:29, a epicentar je bio šest kilometara jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 km jugoistočno od Zagreba.

Zemljotres se dogodio na dubini od devet kilometara.

Građani sa područja Siska i okoline na stranici EMSC-a opisali su da je zemljotres bio praćen snažnom tutnjavom i da je na pojedinim lokacijama prilično zatresao kuće.

"Kao da je pukla bomba pa duga tutnjava", napisao je stanovnik Gornjeg Komareva.

Iz Topolovca su javili: "Tutnjava i dosta zatreslo kuću", dok su stanovnici Siska opisivali "jako podrhtavanje i tresenje", "dva jača udara" i naveli da je "pošteno zatreslo".

Jedan građanin iz Mošćenice napisao je da je "prilično jako drmalo nekoliko sekundi", a drugi iz Željezare kratko poručio: "Ruknulo jako."

Autor: D.B.