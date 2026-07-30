Počinje tortura ambrozije, ugroženo oko milion ljudi u Srbiji: Povećana koncentracija polena, evo gde su najveća žarišta

Alergični bi, ukoliko je moguće, trebalo da izbegavaju Pančevo, Kruševac, Novi Beograd, Zaječar, a već je kritično u Kraljevu, Požarevcu i Novom Pazaru

Drastičan porast koncentracije polena ambrozije očekuje se od sledeće sedmice, a na udaru će posebno biti delovi Beograda, Obrenovac, Pančevo i Kruševac.

Stručnjaci savetuju mere zaštite uoči pika cvetanja ovog korova, koja pravi velike probleme za, kako se procenjuje, oko milion ljudi u Srbiji.

Osetljivim osobama se savetuje da, ukoliko su u mogućnosti, izbegavaju boravak na otvorenom tamo gde se iz godine u godinu beleže najveća žarišta. U glavnom gradu su najviše koncentracije polena ambrozije redovno na lokacijama s velikim neuređenim ili građevinskim površinama, poput Novog Beograda, Palilule, Zemuna, Zvezdare i Čukarice.

Kad je reč o ostatku zemlje, Kruševac i Pančevo se izdvajaju kao gradovi s redovno alarmantnim koncentracijama polena. Pored ovih dugogodišnjih žarišta, zvanična merenja od juče pokazuju da je visoka koncentracija ambrozije zabeležena u Požarevcu, Kraljevu i Novom Pazaru, dok je srednja koncentracija zabeležena u Pančevu, Kruševcu, Nišu, Zaječaru i Sokobanji.

- Držite prozore zatvorene ujutru i po vetrovitom vremenu. Nosite naočare za sunce na otvorenom. Tuširajte se i perite kosu nakon boravka napolju. Presvucite se i operite odeću koja je bila napolju. Koristite prečišćivače vazduha u zatvorenim prostorijama - navodi nacionalno udruženje "Alergija i ja".

Manje poznati simptomi alergije na ambroziju

suv kašalj, grebanje i svrab u grlu

blagi osećaj umora, glavobolja

povremeni osip ili crvenilo kože

problemi sa spavanjem zbog otežanog disanja tokom noći

Ambrozija cveta od kraja jula do kraja septembra, s vrhuncem u avgustu i početkom septembra.

- Reakcije i simptomi alergije mogu biti od curenja nosa, svraba kože i peckanja očiju pa do oticanja usana, kapaka i celog lica, astmatičnih napada, a nekad čak i do anafilaktičkog šoka, odnosno od atopijskog dermatitisa i alergijskog rinitisa pa do astme. Ambrozija štetno utiče i na poljoprivredu i životnu sredinu, na kvalitet vazduha. Korenska biljka ambrozija je snažne strukture i guši useve, potiskuje mlade biljke, smanjuje prinos i može potpuno da uništi usev - piše na sajtu "Alergija i ja".

Autor: D.B.