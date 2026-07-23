Haos na gradilištu u Novom Pazaru: Srušio se potporni zid, ugroženo više kuća

Na gradilištu u Karađorđevoj ulici u Novom Pazaru danas je došlo do urušavanja potpornog zida, zbog čega je ugroženo više stambenih objekata u neposrednoj blizini

- Zid se obrušio u građevinsku iskopanu jamu, a u pitanju je velika količina zemlje i vode koja je završila na gradilištu, dok se iznad iskopa nalaze porodične kuće - kažu meštani Karađorđeve ulice za RINU.

Za sada nema informacija da li je u incidentu bilo povređenih, niti kolika je materijalna šteta. Nadležne službe su obaveštene, a očekuje se da utvrde uzrok urušavanja i procene bezbednost okolnih objekata.

Meštani okolnih kuća sa zabrinutošću prate situaciju, s obzirom na to da postoji bojazan od daljeg pomeranja tla.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.

Autor: S.M.