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Horor u Novom Pazaru: Maskirani napadači na kvadovima palicama pretukli nekoliko osoba, jedna teško povređena

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

U Ulici Ruđera Boškovića u Novom Pazaru danas oko 15 časova došlo je do nasilnog incidenta u kojem su povređena tri mladića.

Prema informacijama sa terena, grupa mladića koja se kretala na dva kvada došla je do ove ulice, nakon čega je usledio fizički napad na više osoba. Napadači su, prema navodima očevidaca, imali kacige na glavama i koristili palice.

U incidentu su povređena tri mladića, a jedan od njih je zbog težine povreda nakon ukazane pomoći transportovan u Klinički centar Kragujevac na dalje lečenje. Ostali povređeni zbrinuti su u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

- Sve se odigralo veoma brzo. Nastala je velika gužva i uznemirenost među građanima koji su se zatekli u blizini - rekao je jedan od očevidaca.

Pojedini svedoci tvrde da su tokom incidenta primetili i vatreno oružje, ali za sada nema zvanične potvrde tih navoda.

Pripadnici policije izvršili su uviđaj na mestu događaja i preduzimaju intenzivne mere na identifikaciji i pronalasku osoba koje se dovode u vezu sa ovim napadom.

Autor: S.M.

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