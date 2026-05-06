Jeziva tuča na Novom Beogradu: Muškarac prebijen metalnim štanglama

Na Novom Beogradu danas oko 17 časova došlo je do incidenta u kojem je napadnut vlasnik auto-otpada D.N. (56).

Kod njega su došla trojica poznanika, nakon čega je izbila svađa, koja je prerasla u tuču. U sukobu su korišćene i metalne štangle i ostali predmeti, saznaje Telegraf.rs.

Vlasnik auto-otpada D.N. je, sa povredama, prevezen u bolnicu. Još dve osobe koje su učestvovale u incidentu takođe su medicinski zbrinute, dok je treći učesnik ostao bez povreda.

O događaju je obavešteno tužilaštvo, a motiv sukoba su navodno neraščišćeni računi između aktera.

Autor: Marija Radić