Pretio konobaru smrću, a onda ga gađao metkom: Incident u lokalu na Novom Beogradu

U jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu došlo je do incidenta kada je gost lokala napao konobara.

Naime, prema saznanjima Telegrafa, došlo je do svađe između osoblja lokala i jednog gosta. Gost je potom konobaru uputio pretnje smrću, nakon čega je izvukao pištolj, iz kog je izvadio metak i gađao ga!

Nakon upućenih pretnji, gost je napustio lokal, a srećom u sukobu nije bilo povređenih.

Brzom reakcijom policije, napadač je identifikovna kao D. R. (50), koji je priveden.

pročitajte još Užas u Jakovu: Savom plutalo telo u fazi raspadanja

Autor: Marija Radić