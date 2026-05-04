Pretio konobaru smrću, a onda ga gađao metkom: Incident u lokalu na Novom Beogradu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Saška Drobnjak ||

U jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu došlo je do incidenta kada je gost lokala napao konobara.

Naime, prema saznanjima Telegrafa, došlo je do svađe između osoblja lokala i jednog gosta. Gost je potom konobaru uputio pretnje smrću, nakon čega je izvukao pištolj, iz kog je izvadio metak i gađao ga!

Nakon upućenih pretnji, gost je napustio lokal, a srećom u sukobu nije bilo povređenih.

Brzom reakcijom policije, napadač je identifikovna kao D. R. (50), koji je priveden.

Autor: Marija Radić

