DRAMA NA NOVOM BEOGRADU: Pijan upao u kafić, pa potegao NOŽ na goste! Sa 2,3 promila alkohola vitlao sečivom i pretio: SVE ĆU VAS IZBOSTI!

Prava drama odigrala se u jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu kada je pijani N. T. (47) izvadio nož i počeo da preti prestravljenim gostima! Sa neverovatnih 2,31 promil alkohola u krvi, on je nasrnuo na pet osoba, a na saslušanju je imao šokantnu odbranu – navodno se ničega ne seća!

Pripadnici Policijske stanice Novi Beograd odmah su reagovali i uhapsili pomahnitalog muškarca, kojem se na teret stavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Sećanje mu „izbrisao“ alkohol?

Osumnjičeni je danas priveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu gde je pokušao da se opravda teškim pijanstvom.

"Okrivljeni je izjavio da se ne seća događaja. Ipak, on je 14. januara, pod dejstvom 2,31 promila alkohola, uzeo nož u ruke i otvoreno zapretio petorici ljudi da će ih izbosti", navodi izvor iz istrage.

Ide iza rešetaka

Tužilaštvo nije imalo razumevanja za njegov "prekid filma". Zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na oštećene svedoke, podnet je predlog sudu da se N. T. odredi pritvor do 30 dana.

Građani koji su se u trenutku napada našli u kafiću i dalje su u šoku, a brza intervencija policije sprečila je da se ova pijana drama završi krvoprolićem.

Autor: Dalibor Stankov