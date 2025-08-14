Haos u Čačku! Muškarac s pištoljem upao u kafić, lomio sve pred sobom! Gosti sve gledali: Bilo je jezivo

Prava drama odigrala se na gradskoj plaži u Čačku, kada je mladić, naočigled velikog broja prolaznika i gostiju upao u kafić i počeo da maše pištoljemi razbija inventar lokala.

- Bilo je jezivo. Upao je u kafić i počeo da preti pištoljem. Mi smo se svi uplašili i počeli smo panično da bežimo. On je ostao da preti, ne znamo šta je posle sa njim bilo i ko ga je savladao, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Prema nezvaničnim informacijama napadač je odranije poznati policiji. I u gradu je poznati kao “problematičan” momak sa kriminalnim dosijeom.

Povodom ovog incidenta još uvek se sa zvaničnim informacijama nije oglašavao MUP.



Autor: A.A.