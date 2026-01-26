Drama u Novom Pazaru: Tokom svađe izvadio pištolj usred lokala, pa bežao policiji

U jednom ugostiteljskom objektu u centru Novog Pazara došlo je do sukoba između dva mlađa lica, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Tokom incidenta jedno lice je u jednom trenutku izvadilo vatreno oružje, nakon čega su prisutni gosti obavestili policiju. Po dolasku policajaca, osumnjičeni D. R, koji je od ranije poznat policiji, dao se u bekstvo, ali je ubrzo sustignut i uhapšen, pri čemu je odbacio vatreno oružje.

Policija je pronašla i oduzela vatreno oružje, a o događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Prema nezvaničnim informacijama, D. R. je saslušan zbog sumnje da je izvršio krivično delo ometanje policajca u vršenju službene dužnosti, kao i zbog neovlašćenog držanja vatrenog oružja.

Istraga u toku.

Autor: S.M.