Obrenovac: Trojica maloletnika opljačkala pet lokala u jednoj noći

U noći između 30. i 31. oktobra, trojica maloletnika opljačkala su pet lokala u Obrenovcu, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Na meti su se našli kafići, prodavnice i drugi objekti u centralnim gradskim ulicama, prenosi RTV Mag.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni su iz objekata uzimali novac iz pazara, bez pričinjavanja veće materijalne štete.

„Kada sam došla u prvu smenu, vrata su bila pritvorena, mislila sam da sam zaboravila da zaključam. Međutim, videla sam da je odvaljen jedan deo vrata i pozvala sam gazdaricu. Došli su inspektori posle. Samo su pazar odneli, ništa nije bilo ispreturano“, izjavila je Danijela Đurđević, prodavačica u jednom od opljačkanih lokala.

Prema dostupnim informacijama, maloletnici su u lokale ulazili bez maski na licu, a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna povezanost sa drugim krivičnim delima.

Autor: Dalibor Stankov