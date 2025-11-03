AKTUELNO

Hronika

Obrenovac: Trojica maloletnika opljačkala pet lokala u jednoj noći

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

U noći između 30. i 31. oktobra, trojica maloletnika opljačkala su pet lokala u Obrenovcu, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Na meti su se našli kafići, prodavnice i drugi objekti u centralnim gradskim ulicama, prenosi RTV Mag.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni su iz objekata uzimali novac iz pazara, bez pričinjavanja veće materijalne štete.

„Kada sam došla u prvu smenu, vrata su bila pritvorena, mislila sam da sam zaboravila da zaključam. Međutim, videla sam da je odvaljen jedan deo vrata i pozvala sam gazdaricu. Došli su inspektori posle. Samo su pazar odneli, ništa nije bilo ispreturano“, izjavila je Danijela Đurđević, prodavačica u jednom od opljačkanih lokala.

Prema dostupnim informacijama, maloletnici su u lokale ulazili bez maski na licu, a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna povezanost sa drugim krivičnim delima.

Autor: Dalibor Stankov

#Istraga

#Kriminal

#Maloletnici

#Obrenovac

#Policija

#pljačka

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN LOPOV IZ PROKUPLJA! Za veče obio pet objekata, od apoteke do parfimerije

Hronika

Trojica Nišlija navodno likvidirani u krvavom ratu narko-kartela u Južnoj Americi? Otkrivene šokantne informacije o umešanosti u narko-kartel

Društvo

KAZALJKE SU POMERENE SAT UNAZAD! Dan će nam trajati 25 sati, ali će u nedelju mrak pasti već u pola pet - Postoji i jedna bitna razlika, evo šta morat

Hronika

VLASNIK LOKALA UPUCAN U NOVOM SADU: Iza motiva krije se jedna devojka

Hronika

Maloletnici ušli u taksi, a onda je usledio pakao! Taksista nije ni slutio šta ga čeka

Hronika

Pet saobraćajki u Beogradu u noći za nama: Četiri osobe povređene