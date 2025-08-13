Trojica Nišlija navodno likvidirani u krvavom ratu narko-kartela u Južnoj Americi? Otkrivene šokantne informacije o umešanosti u narko-kartel

Trojica Nišlija ubijena su prekjuče u obračunu kriminalnih grupa u Južnoj Americi, potvrđeno je našem portalu iz izvora bliskog ovom slučaju. Poznanici ubijenih dobili su informaciju od državljanina Srbije koji je boravio sa njima na teritoriji Južne Amerike.

- Javio je da su trojica naših ljudi, za koje svi znamo da su već neko vreme na toj teritoriji, ubijeni u obračunu narko-bandi. Boravili su tamo pod lažnim imenima i sa falsifikovanim dokumentima - kaže izvor.

Detalji o načinu na koji su ubijeni još nisu poznati.

- Celo niško podzemlje od jutros priča samo o tome. Za sada postoje dve verzije: jedna kaže da su stradali u eksploziji bombe, druga da su ubijeni hicima iz vatrenog oružja. Pretpostavlja se da porodice još nisu obaveštene o tragediji - dodaje izvor.

Prema njegovim rečima, ubijeni su bili uključeni u šverc kokaina.

- Javna je tajna čime su se bavili i zbog čega su otišli na drugi kraj sveta. Navodno su povezani sa jednom kriminalnom grupom za koju su radili logistiku, odnosno deo posla oko nabavke, pakovanja i ubacivanja kokaina na prekookeanske brodove - kaže sagovornik.

Zvaničnih potvrda o ubistvu trojice državljana Srbije još nema.

Poznato je da su pripadnici takozvanog „balkanskog kartela“ blisko sarađivali sa kriminalnim grupama iz Južne Amerike, od kojih su nabavljali kokain koji su potom krijumčarili u Evropu.

Autor: Dalibor Stankov