Ima teško povređenih: Jeziva nesreća u Novom Pazaru, sudar više vozila, jedan automobil smrskan

Na magistralnom putu u Novom Pazaru, u blizini firme "Ukras", sinoć je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povređeno više osoba.

Prema prvim informacijama sa terena, u udesu su učestvovala dva putnička vozila, među kojima je, kako se nezvanično saznaje, i civilno vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova.

U nezgodi u Novom Pazaru je učestvovao i autobus, ali prema dosadašnjim informacijama niko od putnika nije povređen. Autobus je, kako se navodi, samo zakačio jedno od vozila nakon sudara.

Na lice mesta brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Tri osobe su sanitetskim vozilima prevezene u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, dok se još jedno lice naknadno javilo lekarima radi pregleda i ukazivanja pomoći.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba zadobila je teže telesne povrede.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće poznate nakon istrage nadležnih organa.

