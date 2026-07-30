SRBIJA SE PRŽI NA 36 STEPENI: Evo koji gradovi nose titulu najtoplijih u zemlji!

Srbiju je zahvatio jak i dugotrajan toplotni talas, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u 16 časova, živa u termometrima širom zemlje dostigla je 36. podeljak, čime su ovi gradovi poneli titulu najtoplijih u Srbiji.

Najviša temperatura od 36 stepeni zabeležena je u Ćupriji i Kruševcu, ali i širom Vojvodine – u Somboru, Paliću, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, kao i u Velikom Gradištu.

U Beogradu, kao i u većini drugih gradova, poput Sremske Mitrovice, Loznice, Banatskog Karlovca, Kragujevca, Smederevske Palanke, Kraljeva, Niša i Leskovca, izmereno je 35 stepeni. Valjevo, Požega, Zaječar i Dimitrovgrad bilježe 33 do 34 stepena, dok je osveženje moglo da se pronađe samo u planinskim predelima – na Zlatiboru i Crnom Vrhu izmereno je 26, u Sjenici 28, a na Kopaoniku 21 stepen.

Ovo je tek početak toplotnog talasa i stiže još toplije vreme

Iz RHMZ-a upozoravaju da je ovo tek uvod u paklene dane. Maksimalne temperature će se već od petka kretati od 35 do 38 stepeni, dok se lokalno očekuje i do 40 stepeni.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature oko 40 stepeni.

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni. Krajem prve dekade avgusta postoji mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja, jer će se maksimalne dnevne temperature i nakon toga zadržavati između 30 i 35 stepeni.

Autor: D.S.