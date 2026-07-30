NEKAD JE NAJVAŽNIJE ZNATI DA NISI SAM: Dačić objavio snimak srpskih vatrogasaca i helikoptera u borbi protiv požara u Španiji

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objavio je snimak i detalje o učešću srpskih pripadnika u gašenju razornih požara na severozapadu Kraljevine Španije.

U regionu Kastilje i Leonea, gde se vatra danima širi, angažovana je „Super Puma“ Helikopterske jedinice MUP-a Srbije sa petočlanom posadom. U međunarodnoj akciji u ovom rejonu učestvuje ukupno devet vazduhoplova – sedam helikoptera i dva kanadera.

Pored vazduhoplovne pomoći, Srbija je uputila i zemaljski tim koji broji 37 vatrogasaca-spasilaca, tri člana medicinskog tima Sektora za vanredne situacije i 16 vozila. Naši pripadnici tako su postali deo zajedničkog međunarodnog odgovora na jedan od najvećih izazova ove požarne sezone.

„Nekad je najvažnije znati da nisi sam. Upravo zato je Srbija danas u Španiji“, poručeno je povodom ove važne misije.



Autor: D.S.