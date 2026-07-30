AKTUELNO

Društvo

NEKAD JE NAJVAŽNIJE ZNATI DA NISI SAM: Dačić objavio snimak srpskih vatrogasaca i helikoptera u borbi protiv požara u Španiji

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objavio je snimak i detalje o učešću srpskih pripadnika u gašenju razornih požara na severozapadu Kraljevine Španije.

U regionu Kastilje i Leonea, gde se vatra danima širi, angažovana je „Super Puma“ Helikopterske jedinice MUP-a Srbije sa petočlanom posadom. U međunarodnoj akciji u ovom rejonu učestvuje ukupno devet vazduhoplova – sedam helikoptera i dva kanadera.

Pored vazduhoplovne pomoći, Srbija je uputila i zemaljski tim koji broji 37 vatrogasaca-spasilaca, tri člana medicinskog tima Sektora za vanredne situacije i 16 vozila. Naši pripadnici tako su postali deo zajedničkog međunarodnog odgovora na jedan od najvećih izazova ove požarne sezone.

„Nekad je najvažnije znati da nisi sam. Upravo zato je Srbija danas u Španiji“, poručeno je povodom ove važne misije.

Autor: D.S.

#Helikopterska jedinica

#Ivica Dačić

#Vatrogasci

#mup srbije

#požari

#Španija

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić se sastao sa ambasadorom Holandije: Razgovarali o jačanju bilateralnih odnosa i borbi protiv kriminala (FOTO)

Politika

Dačić sa ruskim ambasadorom: Nastavak saradnje u borbi protiv kriminala i vanrednim situacijama

Politika

Dačić: Tri helikoptera MUP-a pomoći će u gašenju požara kod Bujanovca i u istočnom delu Severne Makedonije (FOTO)

Politika

Dačić objavio snimak MUP-a, pa poručio: Ponosan sam na pripadnike policije

Politika

ISTORIJSKI SASTANAK IZMEĐU DVA MINISTARSTVA! DAČIĆ: Dva helikoptera za gašenje požara biće smeštena u Republici Srpskoj

Fudbal

IVICA DAČIĆ POSETIO 'ORLOVE' PRED EURO: Najmanje 20 srpskih policajaca uz reprezentaciju u Nemačkoj