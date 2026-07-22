Dačić sa ruskim ambasadorom: Nastavak saradnje u borbi protiv kriminala i vanrednim situacijama

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

U razgovoru sa ruskim ambasadorom, ministar Dačić je istakao da dve zemlje održavaju aktivan politički dijalog, zasnovan na dugogodišnjem prijateljstvu i uspešnoj saradnji, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu i posebno izrazio duboku zahvalnost na snažnoj i doslednoj podršci Rusije po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Sagovornici su istakli važnost nastavka saradnje dveju zemalja u svim oblastima od zajedničkog interesa, kao što su borba protiv organizovanog i svih drugih vidova kriminala i saradnja u oblasti vanrednih situacija.

Autor: S.M.