Važan susret u Beogradu! Vučić se sastao sa ambasadorom Rusije Bocan-Harčenkom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Sastanak predsednika Vučića i ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka počeo je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Dok se naša zemlja suočava sa konstantnim i nikada žešćim pritiscima sa raznih strana, šef države nastavlja lavovsku diplomatsku borbu za očuvanje stabilnosti, mira i odbranu srpskih nacionalnih interesa na svim frontovima.

Očekuje se da će ključne teme biti bilateralni odnosi dveju zemalja, situacija na Kosovu i Metohiji, kao i geopolitička kretanja koja direktno utiču na naš region.

Autor: A.A.