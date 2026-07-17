Vučić se oglasio nakon sastanka sa Bocan Harčenkom: Vrlo dobar sastanak sa ambasadorom Rusije (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
- Vrlo dobar sastanak sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom.
- Razgovarali smo o saradnji između naših zemalja, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti ekonomije.
- Razmotrili smo aktuelnu političku situaciju u regionu i svetu.
- Istovremeno, govorili smo i o važnim infrastrukturnim i drugim projektima u Srbiji, na kojima zajednički radimo sa Ruskom Federacijiom i kompanijama iz te zemlje - napisao je Vučić.https://www.instagram.com/p/Da5FYWciCOy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Autor: D.B.