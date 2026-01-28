'POSEBNU PAŽNJU POSVETILI SMO ENERGETICI' Vučić posle sastanka s ruskim ambasadorom: I mogućim rešenjima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Sastanak je održan u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

- Sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o aktuelnim međunarodnim okolnostima i pitanjima važnim za odnose Srbije i Rusije.

- Posebnu pažnju posvetili smo energetici i mogućim rešenjima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije. Nastavićemo da radimo na tome da obezbedimo stabilno snabdevanje energijom i održive aranžmane koji štite interese Srbije i naših građana, kroz dijalog i uvažavanje postojećih sporazuma i složenih međunarodnih okolnosti. Srbija ostaje posvećena otvorenom razgovoru, zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa i očuvanju stabilnosti, poručio je predsednik Srbije posle sastanka s ruskim ambasadorom.

Autor: A.A.