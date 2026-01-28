AKTUELNO

Politika

'POSEBNU PAŽNJU POSVETILI SMO ENERGETICI' Vučić posle sastanka s ruskim ambasadorom: I mogućim rešenjima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Sastanak je održan u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

- Sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o aktuelnim međunarodnim okolnostima i pitanjima važnim za odnose Srbije i Rusije.

- Posebnu pažnju posvetili smo energetici i mogućim rešenjima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije. Nastavićemo da radimo na tome da obezbedimo stabilno snabdevanje energijom i održive aranžmane koji štite interese Srbije i naših građana, kroz dijalog i uvažavanje postojećih sporazuma i složenih međunarodnih okolnosti. Srbija ostaje posvećena otvorenom razgovoru, zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa i očuvanju stabilnosti, poručio je predsednik Srbije posle sastanka s ruskim ambasadorom.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Bocan Harčenko

#Naftna industrija Srbije

POVEZANE VESTI

Politika

'POSEBNU PAŽNJU POSVETILI SMO SNABDEVANJU GASOM' Vučić se sastao sa Bocan Harčenkom: Kada je reč o NIS-u, naš cilj ostaje isti

Politika

'RAZMATRALI SMO SVE TEME OD INTERESA ZA OBE ZEMLJE' Predsednik Vučić razgovarao s ruskim ambasadorom Bocan-Harčenkom (FOTO)

Politika

SASTANAK U PREDSEDNIŠTVU: Predsednik Vučić u 11 sati s ruskim ambasadorom Bocan-Harčenkom

Politika

'RAZGOVARALI SMO I O SNABDEVANJU GASOM I JAČANJU ENERGETSKOG SISTEMA U SRBIJI' Predsednik Vučić oglasio se nakon sastanka sa ambasadorom Bocan Harčenk

Politika

'POSEBNO SMO RAZMOTRILI SITUACIJU OKO NIS-A' Vučić se sastao sa ruskim ambasadorom: Naš put ostaje politika mira, stabilnosti i zaštite interesa svih

Politika

Predsednik Vučić posle sastanka sastanka sa ambasadorom Bocan-Harcenkom: Razgovarali smo o svim važnim pitanjima od bilateralnog značaja za naše dve z