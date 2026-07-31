VRUĆINE KOSE GRAĐANE! Hitna pomoć ne prestaje da interveniše, doktorka otkrila ko je najugroženiji i uputila važan apel

Više od 280 intervencija za samo 24 sata, desetine saobraćajnih nezgoda i teških povreda, a Hitna pomoć apeluje na građane da izbegavaju alkohol, hidriraju se i prilagode dnevne aktivnosti zbog opasnog toplotnog talasa.

Novi toplotni talas koji je zahvatio Srbiju već ostavlja ozbiljne posledice po zdravlje građana. Posle još jedne tropske noći, ekipe Hitne pomoći imale su pune ruke posla, a najviše poziva stizalo je od starijih sugrađana. Ipak, lekari upozoravaju da visoke temperature sve češće pogađaju i mlađe osobe.

O tome koliko je situacija ozbiljna izveštavala je novinarka Kurira Ines Grk, koja je iz Hitne pomoći razgovarala sa dr Ivanom Stefanović.

Više od 280 intervencija za jedan dan

Dr Ivana Stefanović iznela je detaljan spisak intervencija u prethodna 24 sata i navela da su ekipe Hitne pomoći praktično neprestano bile na terenu.

- Ono što mogu da vam kažem jeste da je i u dnevnoj i u noćnoj smeni tokom poslednja 24 sata bilo dosta posla. Juče smo imali 144 intervencije, od čega 48 na javnom mestu, pet pedijatrijskih poziva, deset saobraćajnih nezgoda u kojima je učestvovalo 12 osoba, a desetoro je prevezeno dalje na lečenje. Imali smo četiri pacijenta sa teškom traumom, na dva mesta padove sa visine, teško povređene ljude prevezene u Urgentni centar, jedno obaranje motocikliste i jednu povredu vatrenim oružjem. Noćna smena završena je sa 138 intervencija, od čega 28 na javnom mestu i jednim pedijatrijskim pozivom. Tokom noći dogodile su se i četiri saobraćajne nezgode u kojima su učestvovale četiri osobe, a tri su prevezene u zdravstvene ustanove. Imali smo i dva pacijenta sa teškom traumom, jedno obaranje motocikliste u Ripnju, muškarca starog 37 godina koji je prevezen u Urgentni centar, kao i muškarca od 46 godina koji je povređen u tuči i zadobio prelom podlaktice. Ostvareno je ukupno 1.425 veza - rekla je dr Stefanović.

Iznenađujući podatak lekara

Doktorka je istakla da se dogodilo nešto što lekari, imajući u vidu vremenske prilike, nisu očekivali.

- Ono što smo očekivali, a nije se desilo, jeste da će biti više akutnih srčanih tegoba. Za poslednja 24 sata nismo imali nijedan neželjeni koronarni događaj, odnosno nijednog pacijenta sa akutnim koronarnim sindromom. Međutim, činjenica je da su pacijenti stariji od 80 godina tokom noći najviše zvali. To znači da ovo vreme svima smeta, definitivno. Sada je ujutru prijatnije i sve ono što ste planirali da radite juče u najtoplijem delu dana, bilo bi mnogo pametnije da obavite u jutarnjim časovima. Potrebno je samo malo da prilagodimo ritam života i da se ponašamo razumno. Upravo zahvaljujući takvom ponašanju ljudi, i pored ovakvih temperatura, imali smo ovako dobar ishod za jedan veliki grad. Ali vidite koliko je bilo teških trauma i saobraćajnih nezgoda. Moramo biti mnogo obazriviji. Visoke temperature obaraju koncentraciju, često nismo dovoljno hidrirani, zato treba usporiti i razumnim ponašanjem prevazići ovaj toplotni talas - poručila je doktorka.

Alkohol dodatno povećava rizik

Govoreći o čestim intervencijama zbog osoba koje su konzumirale alkohol, dr Stefanović upozorila je da upravo kombinacija visokih temperatura i alkohola može imati ozbiljne posledice.

- Ono što je savremena medicina pokazala jeste da ne postoji nijedno stanje zbog kojeg je alkohol potreban da biste bili zdraviji. Alkohol jeste deo hedonizma i tako treba da ostane. Međutim, prethodne noći imali smo veliki broj poziva sa javnih mesta, ne samo zbog alkoholisanosti, već i zbog teških povreda glave i ekstremiteta nastalih nakon padova, kao i zbog tuča. Nema razloga da pijete alkohol da biste se rashladili ili poboljšali zdravlje. Ako već konzumirate alkohol jer vam prija, potpuno to razumem, ali ako zbog toga Hitna pomoć mora da zbrinjava vaše stanje, onda sve gubi smisao. Važno je da znate da posle jedne čaše piva treba popiti čak tri čaše vode kako biste nadoknadili izgubljenu tečnost. Zamislite tek kako na organizam deluju žestoka pića. Zato, ako već pijete, obavezno unosite dovoljno vode. I molim vas, nulta tolerancija kada sedate za volan. Nemojte dozvoliti da zbog alkohola dođe do saobraćajnih nesreća, tuča ili padova sa visine, naročito ako radite na takvim mestima. To je zaista nedopustivo - upozorila je dr Ivana Stefanović.

Autor: D.B.