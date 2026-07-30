LETNJA POTROŠNJA DOSTIGLA ZIMSKI NIVO Ministarka Đedović Handanović uputila važan apel građanima: Racionalno trošite električnu energiju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je letnja potrošnja električne energije, usled dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, dostigla nivoe karakteristične za zimski period, zbog čega je apelovala na građane da energiju koriste racionalno i štede kad god je to moguće.

Očekujemo da se potrošnja električne energije poveća već od sledeće nedelje na 100 do 105 gigavat-sati dnevno. U zimskom periodu je to na dnevnom nivou između 110 i 115 gigavat-sati kad je najveći konzum i kad su najniže temperature. To nam govori da se potrošnja izjednačila leti i zimi... Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede i dopremi, a na sve to utiču prirodni uslovi - istakla je Đedović Handanović za Tanjug.

Ona je objasnila da trenutni prirodni uslovi ne dozvoljavaju dovoljan dotok, zbog čega hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima, dodajući da su dotoci na Drini znatno ispod proseka, kao i da postoje određeni izazovi sa hlađenjem termoelektrane u Kostolcu.

Ipak, ministarka naglašava da je sistem uprkos velikoj potrošnji siguran i stabilan, te da u ovom trenutku nema rizika od preopterećenja mreže, iako regionalni izazovi u susednim zemljama nalažu veliki oprez.

Povodom aktuelne situacije, Republički štab za vanredne situacije održao je sednicu na kojoj su razmatrani meteorološki i hidrološki uslovi, visok rizik od požara na otvorenom, kao i istorijski najniži vodostaji na Dunavu i Hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav, koji otežavaju funkcionisanje vodoprivrednog sistema.

Autor: D.S.