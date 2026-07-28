Đedović Handanović: Snabdevanje strujom stabilno, uprkos niskom vodostaju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je uprkos izazovima zbog niskog vodostaja reka snabdevanje električnom energijom stabilno i da elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano.

On je na svom instagram nalogu, nakon sednice Štaba za vanredne situacija, na kojrm je razmatrana kritična hidrološka situacija usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere koje se preduzimaju kako bi se ublažile posledice, istakla da HE "Đerdap 1" trenutno proizvodi tek oko trećine svog uobičajenog dnevnog proseka, dok nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu.

"Takođe, otežan je i rečni transport naftnih derivata, pa uvozimo 20-25 odsto planiranih količina jer je kapacitet barži značajno smanjen kako bi mogle da pređu reku i bezbedno isporuče naftne derivate", navela je Đedović.

Dodala je da je radi očuvanja urednog snabdevanja tržišta, odobreno naftnim kompanijama korišćenje dela operativnih rezervi.

"Svakodnevno pratimo situaciju i nastavićemo sa preduzimanjem svih potrebnih mera kako bismo očuvali sigurnost snabdevanja naftom i naftnim derivatima.

Istovremeno, intenzivno radimo na dugoročnom rešenju za NIS koje podrazumeva stabilan rad domaće rafinerije kao ključnog oslonca sigurnog snabdevanja, posebno u vanrednim okolnostima", zaključila je ministarka.

Autor: A.A.