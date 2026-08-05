PREDUZETE MERE ZA STABILNO SNABDEVANJE: Đedović Handanović sa naftnim kompanijama o planu rada tokom niskog vodostaja Dunava

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav, upozoravajući da je u takvim vanrednim okolnostima rad rafinerije presudan, saopšteno je danas.

Dubravka Đedović Handanović je ukazala da je rad rafinerije presudan, jer će loša hidrologija potrajati i da se sve naftne kompanije u Srbiji snabdevaju prevashodno iz domaće rafinerije, saopštilo je Ministarstvo.

Na sastanku su analizirani planovi za uvoz i potrošnju naftnih derivata u avgustu i predlozi mogućih rešenja za dopremanje naftnih derivata u trenutnim veoma otežanim okolnostima.

Ona je ukazala da se transport organizuje vagonima i cisternama, što podrazumeva manje količine koje se mogu dopremiti, ali i veće troškove uvoza naftnih kompanija - u uslovima ograničenih cena.

"Ipak, bez obzira na sve probleme i izazove sa kojima se suočavamo, zaštitićemo građane od naglog rasta cena, a naše rezerve su dovoljne u slučaju potrebe da i njih koristimo da bismo obezbedili snabdevenost domaćeg tržišta", navela je Đedović Handanović.

Govoreći o NIS, Đedović Handanović je rekla da je produžetak operativne licence do 28. avgusta omogućio kompaniji nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza.

"Od NIS imamo najave da će u drugoj polovini meseca, kada tek mogu da stignu već naručene isporuke sirove nafte, moći da povećaju preradu sa sadašnjih oko 9.500 tona sirove nafte dnevno na oko 13.000 tona dnevno", rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Ona je kao jednu od mera navela da će biti omogućeno NIS da oko 23.000 tona svojih operativnih rezervi stavi na raspolaganje drugim naftnim kompanijama koje trenutno imaju veću tražnju iz domaće rafinerije, što će omogućiti da se zadovolji ogromna potražnja koja se očekuje u avgustu od oko 200.000 tona naftnih derivata.

Prema njenim rečima, u avgustu se planira uvoz od oko 39.000 tona dizela, jednako kao i u julu, međutim oko 20.000 tona je planirano vodnim putem.

Zbog smanjenog nivoa Dunava uvoz tih količina je upitan, pa će podizanje proizvodnje i korišćenje operativnih rezervi NIS doprineti podmirenju potreba tržišta i u slučaju nastavka loše hidrološke situacije, čuvajući državne rezerve za situacije krajnje nužde, rekla je Đedović Handanović.

Navela je i da su ogromni problemi sa kotacijama na berzama, da situaciju dodatno otežava odluka Rusije da zabrani izvoz naftnih derivata, kao i da je Turska kupila milion tona dizela na Mediteranu, što stvara pritisak na dostupnost i cene energenata.

Autor: D.S.