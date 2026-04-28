'Rezerve na maksimalnom nivou, a povećani su i uvoz i prerada sirove nafte' Đedović Handanović s predstavncima Udruženja naftnih kompanija Srbije

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se s predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije s kojima je razgovarala o stanju na tržištu.

- Razgovarala sam sa predstavnicama Udruženja naftnih kompanija Srbije o stanju na tržištu i merama koje svakodnevno donosimo kako bismo očuvali stabilnost.

Država aktivno prati kretanja i preuzima deo tereta kako bi zaštitila građane i privredu. Smanjenje akciza i korišćenje državnih rezervi nisu popularne odluke, to su nužni potezi da bi gorivo ostalo dostupno po cenama koje ljudi mogu da podnesu.

Rezerve na maksimalnom nivou, a povećani su i uvoz i prerada sirove nafte u rafineriji u Pančevu.

Nastavljamo razgovore sa svim akterima na tržištu, posebno sa maloprodajnim sektorom, jer sigurnost snabdevanja mora da postoji u svakom mestu u Srbiji bez izuzetaka.

Stabilno snabdevanje i zaštita standarda građana su na prvom mestu, čak i kada okolnosti nisu na našoj strani - napisala je ministarka rudarstva i energetike na Instagramu.

Autor: A.A.