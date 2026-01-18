PRORADILA RAFINERIJA PANČEVO POSLE DVA MESECA! Počela proizvodnja naftnih derivata (FOTO)

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je da je danas, posle skoro dva meseca pauze, počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu!

- Gotovo 2000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se evro dizel naći na pumpama od 27. januara. Ponosna sam na kolege iz Vlade Srbije što smo diplomatskom borbom na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uspeli da ispunimo obecanje dato građanima da nikakve posledice sankcija nad NIS neće osetiti - navela je ministarka Đedović Handanović na svom nalogu na Instagramu.

Američki OFAK, podsetimo, uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva. Rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS, obustavljen je početkom decembra prošle godine.

Autor: Jovana Nerić