AKTUELNO

Politika

PRORADILA RAFINERIJA PANČEVO POSLE DVA MESECA! Počela proizvodnja naftnih derivata (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je da je danas, posle skoro dva meseca pauze, počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu!

- Gotovo 2000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se evro dizel naći na pumpama od 27. januara. Ponosna sam na kolege iz Vlade Srbije što smo diplomatskom borbom na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uspeli da ispunimo obecanje dato građanima da nikakve posledice sankcija nad NIS neće osetiti - navela je ministarka Đedović Handanović na svom nalogu na Instagramu.

Američki OFAK, podsetimo, uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva. Rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS, obustavljen je početkom decembra prošle godine.

Autor: Jovana Nerić

#Dubravka Đedović Handanović

#Rafinerija Pančevo

#nafta

POVEZANE VESTI

Politika

'VAŽNO JE DA OČUVAMO DOBRE ODNOSE SA SVIM PARTNERIMA' Đedović Handanović sa UNKS o stanju na tržištu naftnih derivata (FOTO)

Politika

Sutra stiže prva nafta za NIS! Rafinerija počinje sa radom 16. januara: Poznato kada izlazi prvi naš dizel

Društvo

Hitno oglašavanje ministarke rudarstva i energetike: Rafinerija nafte Pančevo nastavlja da radi do 25. novembra

Politika

'NIKAKVIH NESTAŠICA GORIVA NA PUMPAMA NEMA I NEĆE BITI' Ministarka Đedović Handanović jasno odgovorila: Opasno je širenje panike Dragana Đilasa

Društvo

MINISTRKA OBJAVILA FOTOGRAFIJE IZ GIMNAZIJSKIH DANA: Pogledajte kako je Dubravka nekada izgledala i koliko se promenila

Politika

Rafinerija u Pančevu će posle 36 dana moći da nastavi sa radom! Đedović objasnila šta za Srbiju znači operativna licenca za NIS