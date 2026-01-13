'NIKAKVIH NESTAŠICA GORIVA NA PUMPAMA NEMA I NEĆE BITI' Ministarka Đedović Handanović jasno odgovorila: Opasno je širenje panike Dragana Đilasa

"Nikakvih nestašice goriva na pumpama u Srbiji nema, niti će biti!", saopštila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

- Sa NIS sankcijama suočeni smo već 94 dana i kao država smo ponosni što naši građani to nisu osetili! Država raspolaže zalihama svih naftnih derivata zahvaljući kojima je i obezbedila snabdevanje u ovim izazovnim vremenima i zato nikakve bojazni nema. Opasno je širenje panike predsednika SSP-a Dragana Đilasa da goriva neće biti. Podsećam da je upravo pomenuti sa svojim stranačkim kolegama iz DS-a prodao, takoreći poklonio, NIS 2008.godine. Godinama kasnije, širi paniku i obmanjuje javnost - navela je Đedović Handanović i dodala:

- Za razliku od paralelne realnosti gospodina Đilasa, stvarnost je takva da od danas Janaf ponovo doprema sirovu naftu u Rafineriju u Pančevu i da proizvodnja počinje za nekoliko dana, dok će se evro dizel i benzin proizvedeni u Rafineriji na tržištu naći za manje od dve nedelje. Do tada, kao i do sada, nikakvih problema po građane neće biti u šta su i sami mogli da se uvere svih ovih meseci.

Autor: Iva Besarabić