Stručnošću i znanjem protiv laži i obmana: Ministarka Đedović Handanović ućutkala Dragana Đilasa

Ministarka energetike i rudarstva, Dubravka Đedović Handanović, odgovorila je na niz laži i obmana koje tajkun Dragan Đilas ne prestaje da iznosi u javnost.

Đedović Handanović je oštro, ali stručno i argumentovano, razobličila opozicionara koji se drznuo da aktuelnoj vladi i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću "soli pamet" o NIS-u, ali i o drugim pitanjima.

- Gospodine Đilas, u situaciji oko Naftne industrije Srbije, gde znamo da bez rafinerije nema ni života, a ni stabilne ekonomije, treba da pokažemo državno jedinstvo i bar se jednom suzdržite od skupljanja jeftinih političkih poena na pitanjima od nacionalnog značaja za koje je prevashodno kriva vlast u kojoj ste vi bili i koja je praktično poklonila NIS Ruskoj Federaciji. Građani Srbije nisu osetili američke sankcije prema NIS-u koje su na snazi već 39 dana, jer je država pravovremeno reagovala na svim poljima! Na vreme smo napunili sva skladišta i obezbedili isporuke tako da građani ne trpe, dok se sukobi svetskih sila prelamaju na nama - istakla je ministarka Đedović Handanović.

Ona se osvrnula i na to kakva je ranije bila energetska i ekonomska situacija u zemlji.

- Radimo dan i noć da ispravimo ono što smo nasledili od vas, gospodine Đilas - uništene kapacitete, blokirane projekte i nula investicija. Vlada Srbije se bori za svoje građane da budu sigurni i da im ničega ne nedostaje, za razliku od vremena kada ste vi bili na vlasti i kada niste imali ni za penzije - zaključila je ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Autor: A.A.