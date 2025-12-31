Rafinerija u Pančevu će posle 36 dana moći da nastavi sa radom! Đedović objasnila šta za Srbiju znači operativna licenca za NIS

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović oglasila se povodom odluke da Srbija dobije operativnu licencu za NIS.

- Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je @kompanija_nis dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom. Na čelu sa @buducnostsrbijeav diplomatskom borbom, uspeli smo gotovo nemoguće - navela je Đedović i dodala:

Zaštitićemo našu energetsku sigurnost, kao i do sada! Živela Srbija

Autor: S.M.