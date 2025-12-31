AKTUELNO

Politika

Rafinerija u Pančevu će posle 36 dana moći da nastavi sa radom! Đedović objasnila šta za Srbiju znači operativna licenca za NIS

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug/Jadranka Ilić, NIS/Logo ||

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović oglasila se povodom odluke da Srbija dobije operativnu licencu za NIS.

- Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je @kompanija_nis dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom. Na čelu sa @buducnostsrbijeav diplomatskom borbom, uspeli smo gotovo nemoguće - navela je Đedović i dodala:

Zaštitićemo našu energetsku sigurnost, kao i do sada! Živela Srbija

Autor: S.M.

#Dubravka Đedović

#Licenca

#Nis

#Pančevo

#Rafinerija

POVEZANE VESTI

Društvo

Najnovije oglašavanje ministarke Đedović Handanović o NIS-u: Evo šta je rekla o prodaji ruskog vlasništva

Politika

Đedović Handanović o NIS-u: Srbija veoma strpljivo radi sa ruskom stranom na rešenju

Društvo

'ODLAGANJE SANKCIJA ZA NIS VEOMA DOBRA VEST ZA GRAĐANE SRBIJE' Ministarka Đedović Handanović: Neće biti nestašica, kantica, povećanja cena

Politika

Vanredno obraćanje ministarke Đedović Handanović: Verujem da ruska strana u dobroj veri pregovara o prodaji NIS-a

Politika

DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ O ODLAGANJU SANKCIJA NIS-U Napornom diplomatskom borbom sankcije su odložene po četvrti put! Građani nemaju razloga za bri

Društvo

RUSI PRISTALI DA PRODAJU SVOJ DEO U NIS-u: Ministarka Đedović Handanović prvi put o trećoj strani u pregovorima