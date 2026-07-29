Đedović Handanović: Najniži dotok Dunava u poslednje 23 godine ozbiljan izazov za elektrane u regionu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa ministarkom energetike Bugarske Ivom Petrovom o aktuelnoj situaciji izazvanoj izuzetno niskim vodostajem Dunava i istakla da je to ozbiljan izazov za rad energetskih kapaciteta u regionu.

- Najniži dotoci u poslednje 23 godine predstavljaju ozbiljan izazov za rad energetskih kapaciteta u regionu. U Bugarskoj bi mogli da ugroze rad sistema za hlađenje nuklearne elektrane Kozloduj, a ukoliko se vodostaj spusti ispod biološkog minimuma, za šta postoje prognoze, jedinice 4 i 5 bi morale privremeno da budu isključene - navela je Đedović Handanović na svom Instagram nalogu nakon telefonskog razgovora sa ministarkom energetike Bugarske.

Sagovornicu je, kako je navela ministarka, upoznala i sa posledicama koje smanjeni dotoci imaju na rad hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2, kao i na funkcionisanje sistema za hlađenje termoelektrana u Kostolcu.

- Nastavićemo aktivnu komunikaciju u narednim danima kako kordinisanim aktivnostima ne bi ugrozili regionalnu energetsku sigurnost - dodala je ona.

Autor: S.M.