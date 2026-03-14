Ministarka Đedović Handanović: Završena revitalizacija hidroelektrane 'Bajina Bašta', projekat vredan 35 miliona evra

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je revitalizacija hidroelektrane (HE) "Bajna Bašta" završena i da ceo projekat vredi oko 35 miliona evra.

Ona je nakon obilaska elektrane u Bajnoj Bašti rekla da je drugi agregat priključen na mrežu i da on doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije. "Ponosna sam što smo prvi put od 1982. godine kada je puštena u rad, obnovili našu jedinu reverzibilnu hidroelektranu, koja predstavlja zlatnu rezervu naše elektroprivrede. Revitalizacijom smo produžili radni vek agregata i obezbedili njihovu veću pouzdanost i efikasnost", poručila je Đedović Handanović.

Pema njenim rečima u pitanju je jedan od najvažnijih projekata Elektroprivrede Srbije (EPS), kojim su urađeni obimni radovi na modernizaciji agregata, elektro opreme i sistema upravljanja, kao i veliki remont dovodno-odvodnog tunela dugog oko osam kilometara. "Značaj jedine pumpno-akumulacione elektrane u Srbiji ne ogleda samo u proizvodnji električne energije, već pre svega u njenoj ulozi u obezbeđivanju stabilnosti i balansiranju elektroenergetskog sistema", rekla je ministarka.



Kako ističe, ta elektrana je svojevrsna "energetska baterija" Srbije, jer omogućava pokrivanje vršne potrošnje i brzu reakciju u slučaju naglih poremećaja u proizvodnji ili naglog rasta potrošnje električne energije. "U vreme razvoja obnovljivih izvora energije čija je proizvodnja promenljiva, značaj RHE Bajina Bašta je neprocenjiv", izjavila je Đedović Handanović.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović uručila je danas u Bajinoj Bašti 42 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za mere energetske sanacije.

Ona je istakla da je uručila 42 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za mere energetske sanacije u svojim stanovima i porodičnim kućama, zajedno sa predsednikom opštine Milenkom Ordagićem.

"Kroz različite programe do sada smo uložili više od 45 miliona dinara, a uz današnje ugovore omogućili smo da 283 domaćinstva unaprede svoje domove, povećaju njihovu vrednost i smanje troškove za energiju, uz veći komfor života za svoje porodice", istakla je Đedović Handanović.

Navela je da joj je drago što lokalna samouprava Bajine Bašte već četiri godine prepoznaje značaj ulaganja u energetsku efikasnost i zajedno sa državom sistematski radi na tome da građanima omogući kvalitetnije i ekonomičnije domove.

Autor: D.Bošković