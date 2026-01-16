SRBIJA JE LIDER REGIONA: Ministarka Đedović Handanović potvrdila – stiglo 56,5 miliona evra iz EU, energetika pokretač rasta!

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozdravila je odluku Evropske unije o dodeli 56,5 miliona evra Srbiji u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan. Od ovog iznosa, skoro 40 odsto sredstava dodeljeno je direktno zahvaljujući uspešnim reformama u energetskom sektoru.

Ova finansijska injekcija potvrđuje efikasnost Srbije u sprovođenju teških, ali neophodnih reformi. Ministarka je istakla da je Srbija zvanično obavestila Evropsku komisiju o ispunjenju još tri ključna koraka iz Reformske agende za 2025. godinu.

Prvi sa Balkana na jedinstvenom tržištu struje EU

Ministarka Đedović Handanović je posebno naglasila istorijski uspeh Srbije u usklađivanju sa evropskim pravilima.

„Srbija je prva i do sada jedina sa Zapadnog Balkana ispunila uslove za pristup jedinstvenom tržištu električne energije EU, iako nismo članica. To jasno govori o našoj opredeljenosti da modernizujemo sistem“, poručila je ministarka.

Oko 21 milion evra (od ukupnih 56,5) odobren je upravo na osnovu mera sprovedenih u energetici, uključujući prenošenje Paketa za energetsku integraciju.

Milionska ulaganja u „zelenu“ budućnost

Sredstva iz Plana rasta biće iskorišćena za dalju modernizaciju i povećanje pouzdanosti energetskog sistema. Ministarstvo rudarstva i energetike koordinira ključnu oblast „Zelena i digitalna tranzicija“, za koju je predviđeno ukupno više od 292 miliona evra.

Ovaj uspeh pozicionira Srbiju kao apsolutnog lidera Energetske zajednice u poslednje tri godine, otvarajući vrata za nove investicije i stabilnije snabdevanje građana i privrede.

Autor: Dalibor Stankov