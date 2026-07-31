OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih sedam dana

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 226 dinara, a benzin 202 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 7. avgusta.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Čekaju se tri licence

Iz Vašngtona se za NIS čekaju tri licence: za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatski Janaf treba da dobije licencu za isporuku sirove nafte jadraskim naftovodom u pančevačku rafineriju.

NIS beleži dobit

NIS grupa je u prvom polugodištu tekuće godine ostvarila neto dobit od 9,8 milijardi dinara, a pokazatelj EBITDA iznosi 35,1 milijardu dinara, objavila je kompanija i istakla da je očuvana stabilnost poslovanja uprkos izazovima.

Autor: Iva Besarabić