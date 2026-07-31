Velika akcija u Smederevskoj Palanci: Pregledano 90 meštana u seoskim ambulantama, dr Mirsad Đerlek lično radio doplere (FOTO)

U selima Vlaški Do i Bačinac pregledano 90 pacijenata. Dr Mirsad Đerlek lično obavljao dopler preglede, a mnogima je propisana nova terapija.

U okviru akcije besplatnih zdravstvenih pregleda u seoskim sredinama, danas je u selima Vlaški Do i Bačinac u opštini Smederevska Palanka pregledano ukupno 90 pacijenata. Tokom ove akcije, kod 58 meštana urađen je dopler krvnih sudova vrata, dok je 10 pacijenata upućeno na dalju dijagnostiku i lečenje.

Predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen istakao je veliku važnost ove inicijative za meštane seoskih sredina.

- Odziv je pokazao koliko je ova akcija važna i značajna, posebno imajući u vidu da mnogi ljudi veoma retko odlaze kod lekara. Stanovništvo je dosta staro, mnogi žive sami i teško dolaze do ambulante. Na ovaj način zdravstvenu zaštitu približavamo svakom pacijentu i omogućavamo da potrebne preglede obave u svom mestu - poručio je Vučen.

Poseban značaj akciji dalo je i prisustvo državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja dr Mirsada Đerleka, koji je lično obavljao dopler preglede krvnih sudova vrata i neurološke preglede za koje inače postoje duže liste čekanja.

Tokom pregleda uočeno je da mnogi stariji pacijenti godinama nisu menjali terapije i da i dalje koriste lekove propisane pre više decenija. Zbog toga je gotovo svakom drugom pacijentu korigovana i propisana nova, savremena terapija, koja će znatno unaprediti njihovo zdravstveno stanje.

Vučen se ovom prilikom zahvalio predsedniku Srbije na inicijativi da se akcenat stavi na prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite građanima na kućnom pragu, dodajući da su meštani izuzetno zadovoljni pruženo lečničkom negom u svojim mestima.



Autor: D.S.